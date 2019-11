TG s.Oliver Würzburg am Sonntag im Spitzenspiel gegen Baunach

FRANKENDERBY UM PLATZ EINS

Spitzenreiter TG s.Oliver Würzburg empfängt am Sonntag den Tabellenzweiten aus Baunach

ProA-Absteiger, Farmteam von Brose Bamberg und Tabellenzweiter der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Süd: Die Baunach Young Pikes sind aus mehreren Gründen der wahrscheinlich interessanteste Gegner, den die TG s.Oliver Würzburg in der laufenden Saison in der Feggrube zu Gast haben wird. Beide Teams haben bisher fünf Siege und eine Niederlage auf dem Konto, im Frankenderby geht es also auch die Tabellenführung. Sprungball im TGW-Sportzentrum Feggrube zum Abschluss des siebten Spieltags ist am Sonntag um 18:00 Uhr.