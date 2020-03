TG s.Oliver Würzburg verliert mit einem Zähler gegen Hanau

In der zweiten Basketball-Bundesliga Pro-B verliert die TG s.Oliver Würzburg überraschend gegen Hanau: im Hinspiel gab es noch einen mehr als deutlichen 124:86-Erfolg für Würzburg, im Rückspiel fehlen Pipiras, Fischer und Leonhard – zuviel für den Tabellenzweiten, der schon zur Pause mit 16 Punkten zurückliegt.

Die Aufholjagd der Hausherren kommt zu spät – am Ende trennt ein einziger Zähler beide Mannschaften: die TG s.Oliver Würzburg verliert das letzte Hauptrundenheimspiel mit 90:91. Hanau erobert mit diesem Sieg Tabellenplatz 3, Würzburg bleibt auf Rang zwei und beendet am kommenden Samstag in Baunach die Hauptrunde.