TG s.Oliver Würzburg will Negativlauf in der Pro-B gegen Köln beenden

VIER-PUNKTE-HEIMSPIEL GEGEN KÖLN

Die TG s.Oliver Würzburg will mit einem Heimsieg gegen die Gäste aus dem Rheinland einen Schritt Richtung Klassenerhalt machen – Sprungball am Sonntag um 18:00 Uhr im Sportzentrum Feggrube

Der BBC Coburg hat als Spitzenreiter der Playdown-Runde der ProB Süd den Klassenerhalt inzwischen sicher, die TG s.Oliver Würzburg als Tabellenzweiter mit drei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze ihr Schicksal weiterhin in der eigenen Hand. Mit einem Heimsieg gegen die RheinStars Köln wollen die Schützlinge von Trainer Eric Detlev an diesem Wochenende den Vorsprung auf die Rheinländer ausbauen und auch die Dragons Rhöndorf weiter auf Distanz halten. Sprungball im TGW-Sportzentrum Feggrube ist am Sonntagabend um 18:00 Uhr, der Eintritt ist wie immer frei.

Das Farmteam von s.Oliver Würzburg wartet in den Playdowns noch auf das erste Erfolgserlebnis. Bei der 90:98-Niederlage vor Wochenfrist in Rhöndorf gaben die Unterfranken ein deutliches Lebenszeichen im Angriff: „Vor unserem eigenem Publikum müssen wir jetzt auch mit einer Reaktion auf der defensiven Seite rauskommen“, sagt Co-Trainer Sepehr Tarrah: „Wir brauchen dieselbe Energie und Intensität wie in Rhöndorf, müssen noch besser als Team zusammen spielen und werden dann auch wieder unsere Würfe treffen. In erster Linie müssen wir es aber schaffen, dass Köln keine einfachen Punkte bekommt.“

Bei den Rheinländern, die durch drei Siege aus ihren letzten acht Spielen wieder Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt geschöpft haben, dreht sich im Angriff nicht nur in den letzten Wochen alles um ihren starken US-Amerikaner Tucker Haymond, der im Saisonverlauf 22,5 Punkte pro Spiel im Schnitt erzielt, aber gerne auch mal über 30 Zähler auflegt – so wie im Heimspiel am 2. Spieltag der Hauptrunde, das die Unterfranken mit 93:87 für sich entscheiden konnten. Das Rückspiel in Köln ging mit 70:60 an die RheinStars. Beide Teams treffen übrigens bereits sechs Tage später (30. März, 18:00 Uhr) in der Kölner ASV-Sporthalle erneut aufeinander.