Themenwoche der Grünen: Mobilität für Alle

Seit Montag veranstalten die Grünen ihre Themenwoche „Mobilität für Alle“. Heute werben sie mit einem Aktionstag für Fußgängerzonen. Am Freitag stehen sie für ein Gespräch im Grünen Büro zum Thema Elektromobilität zur Verfügung; und am Samstag schließen sie ihre Themenwoche mit dem traditionellen Fahrrad-Stadtfest ab. Gestern waren sie am Sternplatz, um Bürgerinnen und Bürgern den Anfang Juli im Stadtrat beschlossenen Green City Plan vorzustellen.