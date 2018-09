Tierquälerei – Katzen bei Dettelbach werden grauenhaft hingerichtet

Obwohl der Hund der beste Freund des Menschen ist, so sind die Katzen doch nach wie vor die beliebtesten Haustiere der Deutschen. 2017 lebten etwa 13,7 Millionen Samtpfoten hierzulande, also in etwa 22 Prozent der gesamten Haushalte. Doch so beliebt die Stubentiger auch sein mögen, nicht alle hegen Sympathien für die Tiere. Im Landkreis Kitzingen kam es innerhalb der letzen Wochen vermehrt zu Fällen, in denen Katzen von Unbekannten brutal gefoltert wurden und in Folge dessen starben. Der oder die Verantwortliche konnten bisher allerdings leider nicht gefasst werden.