Titelsponsor für den Würzburger Staffelmarathon

Der iWelt-Marathon Würzburg möchte seinen Staffelmarathon populärer machen. Da passt es perfekt, dass sich ein Titelsponsor für diesen Wettbewerb gefunden hat. „Wir freuen uns sehr, dass uns die eResearchTechnology GmbH unterstützt“, erklärt Organisationsleiter Günter Herrmann. Damit findet am 10. Mai 2020 erstmals auch der „ERT Staffelmarathon“ in Würzburg statt.

Beim ERT-Staffelmarathon teilen sich sechs Läufer die Marathondistanz, sodass jeder rund sieben Kilometer zurücklegt. An festgelegten Wechselstationen geben sie den Zeitmesschip an den nächsten Läufer weiter. Der Lauf findet auf der identischen Strecke im Rahmen des iWelt-Marathons statt.

Die bisherigen Meldezahlen deuten darauf hin, dass im Jahr 2020 mehr Staffeln an den Start gehen werden als in den Vorjahren. Daran hat auch die Zusammenarbeit mit einer Würzburger Schule ihren Anteil. Schülerinnen und Schüler des Röntgen-Gymnasiums beteiligen sich im Rahmen eines P-Seminars an der Organisation des ERT-Staffelmarathons für Schüler.

Apropos Staffeln: Ebenfalls auf eine gute Resonanz stößt das Freistartangebot für Zwillinge. Anlässlich seines 20. Jubiläums bietet der iWelt-Marathon Zwillingen die Möglichkeit, sich kostenlos als Zweierteam für den Marathon anzumelden. Interessenten schreiben bitte eine Mail an zwilling@wuerzburg-marathon.de. Anmeldungen für den ERT-Staffelmarathon sowie sämtliche Einzelwettbewerbe sind unter www.wuerzburg-marathon.de möglich.