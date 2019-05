Tödlicher Frontalzusammenstoß nahe Bad Bocklet

Am Sonntagvormittag kam es nahe Bad Bocklet (Lks. Bad Kissingen) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 33- jähriger Autofahrer ums Leben kam. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet der Mann in den Gegenverkehr und stieß mit einem Mini-Van frontal zusammen. Der 54-jährige Fahrer des Mini-Vans und seine 45-jährige Beifahrerin mussten durch die Feuerwehr aus der Fahrerkabine befreit werden. Sie wurden schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegenden Krankenhaus geflogen. Der entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.