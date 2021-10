Tödlicher Motorradunfall – 24-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Zusammenstoß mit PKW

Am Samstagnachmittag ereignete sich in Schweinfurt ein tragischer Verkehrsunfall. Gegen 16 Uhr war eine 40-jährige Autofahrerin laut Polizei auf der Landwehrstraße stadtauswärts unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Ludwigstraße kollidierte die Frau mit einem 24-jährigen Motorradfahrer, der ihr entgegenkam.

24-Jähriger stirbt an Verletzungen

Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und wurde nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Dort verstarb der junge Mann noch am Samstagabend.