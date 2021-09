Tödlicher Motorradunfall bei Münnerstadt

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 19-jährige PKW-Fahrerin war von Schweinfurt aus Richtung Münnerstadt unterwegs, als sie beim Abbiegen auf die B287 in Richtung Nüdlingen einen heranfahrenden Motorradfahrer übersah. Der 33-Jährige konnte dem PKW nicht mehr ausweichen, woraufhin es zu einem Zusammenprall kam. Dabei wurde der junge Mann so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag.