Tödlicher Unfall bei Bischbrunn – Auto fährt auf LKW auf

Auf der A3 kam es am Dienstagvormittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall – das Unglück ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Rohrbrunn und Marktheidenfeld in Fahrtrichtung Würzburg. Aus noch ungeklärter Ursache kam es auf dem Standstreifen zu einem Auffahrunfall mit einem LKW und einem PKW. Das Auto fuhr in den stehenden Lastwagen und ging in Flammen auf – der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. In Folge der Kollision musste die Autobahn in beide Richtungen für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.