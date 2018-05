Tödlicher Verkehrsunfall auf A3

HELMSTADT, LKR. WÜRZBURG. In den späten Sonntagabendstunden wurde eine junge Frau bei einem Verkehrsunfall auf der A3 getötet. Drei weitere Personen wurden leicht bis mittelschwer verletzt. Die Fahrbahn in Richtung Nürnberg musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

Aus noch ungeklärter Ursache, verlor eine 33-jährige Frau am späten Sonntagabend auf der A3, Höhe der Anschlusstelle Helmstadt in Fahrtrichtung Nürnberg, die Kontrolle über ihr Auto. Sie schleuderte in die Mittelleitplanke, ein nachfolgendes Fahrzeug konnte nicht mehr ausweichen und krachte in den Opel der 33-jährigen. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die drei Insassen aus dem VW Caddy, ein Ehepaar mit dessen Kind, wurden nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit leichten bis mittelschweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.Die Autobahn musste in Richtung Nürnberg für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der Gesamtsachschaden beziffert sich nach ersten Schätzungen auf rund 30.000 Euro.

Bilder: NEWS 5/Höfig