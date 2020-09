Torhüter Vincent Müller wechselt von Würzburg nach Eindhoven

EIN JAHR VOR ABLAUF DER VERTRAGSZEIT: VINCENT MÜLLER WECHSELT ZUR PSV EINDHOVEN

Die PSV Eindhoven hat Vincent Müller vom FC Würzburger Kickers verpflichtet. Der 20-jährige Torhüter, der bei den Mainfranken noch bis 2021 unter Vertrag stand, wechselt mit sofortiger Wirkung in die Niederlande. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. In der vergangenen Drittliga-Saison hatte Müller für die Rothosen 25 Partien in der 3. Liga absolviert.