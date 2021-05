Torsten Ziegner wird neuer Cheftrainer bei Würzburger Kickers

TORSTEN ZIEGNER WIRD NEUER CHEFTRAINER DES FC WÜRZBURGER KICKERS

Neustart in der 3. Liga mit drittligaerfahrenem Trainer: Der FC Würzburger Kickers hat Torsten Ziegner als neuen Cheftrainer verpflichtet.

„Seine Spielphilosophie und Vorstellungen sind mit unserer neuen Ausrichtung im Verein identisch. Torsten ist der ideale Trainer für den Neustart der Kickers in der 3. Liga“, freut sich Sebastian Schuppan, Vorstand Sport der Rothosen, über die Verpflichtung des 43-jährigen Ziegner. „Wie auch wir als Verein, legt Torsten großes Augenmerk auf den Ein- und Aufbau von jungen, hungrigen Spielern.“

Der gebürtige Thüringer führte 2012 in seiner ersten Saison als Cheftrainer den FSV Zwickau von der Regionalliga in die 3. Liga, etablierte den Klub in der dritthöchsten Spielklasse. Mit dem Halleschen FC, den Ziegner bis 2020 betreute, verpasste er nur knapp den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Dabei zeichneten den UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber vor allem eine aktive und attraktive Spielweise, das Formen einer Einheit sowie der sukzessive Einbau von Nachwuchsspielern aus.

„Ich habe bereits in den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen gespürt, dass wir persönlich und auch sportlich in dieselbe Richtung zielen. Wir wollen aktiven Fußball spielen lassen und mit Bereitschaft, Leidenschaft und Zusammenhalt erfolgreich sein. Die Ambitionen der Würzburger Kickers decken sich zu 100 Prozent mit meinen: Einzelne Spieler, die Mannschaft und das gesamte Projekt weiterzuentwickeln. Ich stecke voller Energie, die Aufgabe ab sofort anzugehen“, so Ziegner.

Die Kickers haben Ziegner mit einem längerfristigen Vertrag ausgestattet, um den neu eingeschlagenen Weg konsequent und nachhaltig bestreiten zu können.

„Der gesamte Kickers-Anhang muss wieder mit Freude und Spaß an den Dallenberg kommen, eine Mannschaft mit einer klaren DNA spielen sehen, die unseren Verein verkörpert. Ich bin davon überzeugt – auch wenn man bei einer jungen Mannschaft immer Leistungsschwankungen mit einkalkulieren muss, dass wir mit den Kickers-Tugenden, Herzblut, Leidenschaft und Einsatz, für positive Überraschungen sorgen können,“ gibt Schuppan den neuen Weg der Kickers vor.

Die Kickers starten am Montag, 14. Juni 2021, mit den ersten Leistungstests in die neue Drittliga-Saison 2021/22.