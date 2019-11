Tote Person aus Main geborgen – Kripo ermittelt

Am Montagvormittag hat eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld eine tote Person im Main entdeckt. Es deutet vieles darauf hin, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen seit Freitag vermissten Mann handelt. Die Kripo Würzburg führt die Ermittlungen in dem Fall.

Bereits am Samstag kam es zu einer groß angelegten Suchaktion nach dem Vermissten aus Marktheidenfeld im Bereich des Mains, die zunächst ergebnislos verlief. Am Montagvormittag suchten Beamte der Polizeiinspektion Marktheidenfeld das Mainufer erneut ab. Gegen 11.30 Uhr entdeckten sie den männlichen Leichnam, der in der Folge aus dem Wasser geborgen wurde.

Die genauen Umstände, die zum Tod des Mannes geführt haben, sind nun Gegenstand der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Würzburg geführt werden. Hinweise, dass eine Straftat in Zusammenhang mit dem Tod des Mannes stehen könnte, liegen bislang nicht vor.