Traditioneller Besuch am 6. Dezember – Nikolaus besucht Schweinfurter Weihnachtsmarkt

Am Mittwoch den 6. Dezember kommt der Nikolaus wieder auf den Schweinfurter Weihnachtsmarkt. Zusammen mit seinem Gehilfen Knecht Ruprecht verteilt er auf der Marktplatzbühne dann am Nachmittag wieder Geschenke an die Kinder. Wie bereits in den letzten Jahren wird der Nikolaus von den Jungen und Mädchen der Kindertagesstätte Christuskirche Schweinfurt musikalisch unterstützt.