Tragischer Unfall in Bessenbach – Senioren-Ehepaar von Auto überfahren

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Dienstagmittag in Bessenbach, im Landkreis Aschaffenburg. Ein 59-Jähriger kam im Ort mit seinem Auto in einer Kurve von der Fahrbahn ab und erfasste zwei Fußgänger bevor er in eine Mauer krachte. Ein 79 Jahre alter Mann verstarb noch an der Unfallstelle, seine 78-jährige Ehefrau erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Erste Erkenntnisse der Polizei deuten auf ein medizinisches Problem beim Unfallverursacher hin. Er kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.