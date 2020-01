Trainingslager, Tag 7: Strandlauf der Kickers bei Sonnenaufgang

Tag 7 des FC Würzburger Kickers begann um 7:45 Uhr mit einem Strandlauf bei Sonnenaufgang. Anschließend ging es nach dem gemeinsamen Frühstück in den Kraftraum, wo in zwei Gruppen hintereinander trainiert wurde. Nachdem in den vergangenen beiden Tagen jeweils zwei intensive Einheiten auf dem Programm standen, haben die Jungs am Nachmittag frei. Einige Spieler werden sich im Hotel ausruhen und die Sonne im „Iberostar“ genießen, andere werden die Möglichkeit für einen kurzen Trip ins 30 Kilometer entfernte Cádiz nutzen.

Zweites Testspiel am Mittwoch

Das zweite Testspiel im Rahmen des Trainingslagers findet dann am Mittwoch, 15. Januar, 16:00 Uhr, ebenfalls in Novo Sancti Petri gegen Rot-Weiss Essen statt. Im ersten Test des Jahres 2020 konnten die Kickers gegen Borussia Mönchengladbachs U23 mit 2:1 die Oberhand behalten. Noch bis zum 16. Januar werden sich die Rothosen in Andalusien auf die mit dem Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching (Samstag, 25. Januar, 14:00 Uhr) beginnende Rest-Rückrunde vorbereiten.