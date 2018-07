Trendsportart Trampolinspringen für Groß und Klein in einem Trampolinpark

Hüpfen ist gesund. Das belegen Forschung und Medizin. Die amerikanische Luft- und Raumfahrtbehörde NASA schwört schon lange auf das Training zwischen Schwerkraft und Schwerelosigkeit. Kein Wunder also, dass das Trampolinspringen jetzt auch bei uns Einzug erhält. Viele Fitnessstudios bieten bereits Kurse auf dem Trampolin an. In Uffenheim ist sogar ein ganzer Trampolinpark entstanden. Hauptsächlich um Spaß zu haben, aber auch gehandicapte Menschen finden hier einen Sport, den sie trotz allem ausüben können. Trampolinspringen ist also fast für jeden geeignet – und ist vor allem eine Sportart, die man auch bei heißen Temperaturen noch mit Spaß und Motivation ausübt. Wir waren vor Ort und haben uns den Trendsport aus nächster Nähe angesehen.