Trinkwasser im Westen des Landkreises Würzburg verunreinigt – Unbedingt abkochen!

Der Zweckverband Fernwasserversorgung Mittelmain (FVM) hat in einem Trinkwasser-Hochbehälter in Zellingen Verunreinigungen festgestellt. Bei einer Routineuntersuchung haben sie in einer Probe eine geringe Überschreitung des Grenzwertes für Enterokokken gefunden. Diese können bei Menschen mit schwächerem Immunsystem diverse Infektionen auslösen. Als eine der Maßnahmen setzt das Gesundheitsamt Chlor ein. Dessen Geruch ist unter Umständen im Trinkwasser wahrnehmbar, jedoch für die Gesundheit unbedenklich.

Betroffen sind folgende Gemeinden in Main-Spessart und im Westen des Landkreises Würzburg: Eisingen, Erlabrunn, Helmstadt mit Holzkirchhausen, Hettstadt, Höchberg, Kist, Leinach, Neubrunn mit Böttigheim, Thüngersheim, Uettingen, Waldbüttelbrunn mit Roßbrunn und Mädelhofen und Zellingen mit Retzbach.

Der Zweckverband empfiehlt, das Trinkwasser bis auf weiteres abzukochen. Sobald das Wasser sprudelnd kocht, sind die Krankheitserreger abgetötet. Dies ist in folgenden Fällen notwendig:

Trinken, Getränkezubereitung (z.B. Eiswürfel)

Zubereiten von Lebensmitteln

Waschen von Obst, Gemüse, Salat oder anderen Lebensmitteln

Medizinische Zwecke (z.B. Wundreinigung, Nasenspülen)

Zähne putzen

Geschirrabwasch von Hand

Trinkwasser für empfindliche Haustiere

Bis das Trinkwasser wieder frei von Krankheitserregern ist, können mehrere Tage dauern. Bis zum Ende der Untersuchungen und Maßnahmen ist es empfehlenswert, gerade bei Säuglingen auf abgefülltes Mineralwasser zu setzen. Die Webseite www.fwm-wue.de informiert über aktuelle Mitteilungen.