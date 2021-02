Trotz Corona – World-Press-Ausstellung Kitzingen findet statt

Die World Press-Ausstellung in Kitzingen hält der Corona-Pandemie stand: Die besten Pressebilder des Jahres werden auch in diesem Jahr zu sehen sein – allerdings nicht wie gewohnt in der Rathaushalle. Heuer verteilt sich die sogenannte „World-Press-Ausstellung“ auf die Scheiben der Kitzinger Innenstadt-Geschäfte. In rund 60 Schaufenstern können die 135 Sieger Bilder dann bewundert werden. Los geht es am 12. März, Ausstellungsende ist der 15. April. Schon seit 2007 machen die besten Pressebilder Jahr für Jahr Halt in Kitzingen. 2020 musste die Ausstellung coronabedingt vorzeitig abgebrochen werden.