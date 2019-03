Tryout – s.Oliver Würzburg Akademie sucht neue Talente

Tryouts für die U14-, JBBL- und NBBL-Mannschaften am 6. April und 27. April im Trainingszentrum



Nach der Saison ist vor der Saison: Nach dem erfolgreichen Abschluss der Spielzeit 2018/2019 mit dem Erreichen der JBBL-Playoffs haben bei der s.Oliver Würzburg Akademie die Planungen für das kommende Basketballjahr bereits begonnen. Für die NBBL (Jahrgänge 2001/2002/2003), JBBL (Jahrgänge 2004/2005/2006) und auch für die U14-Mannschaft (Jahrgänge 2006/2007) sucht das Nachwuchsprogramm von s.Oliver Würzburg talentierte junge Korbjäger aus Würzburg, Unterfranken und ganz Deutschland.

Einfach mal bei Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) oder Max Ugrai (ratiopharm ulm) nachfragen: Die beiden Würzburger Basketball-Profis können Auskunft darüber geben, wie gut die professionelle Nachwuchsförderung der s.Oliver Würzburg Akademie funktioniert. Wichtigste Grundlage für eine nachhaltige Talentförderung ist dabei die Möglichkeit, von Anfang an die Anforderungen des Leistungssports mit einer guten schulischen Ausbildung zu verbinden. Die Würzburger Talentschmiede entwickelt sich von Jahr zu Jahr kontinuierlich weiter und bietet ambitionierten Jugendlichen im modernen Trainingszentrum mit Kraftbereich und Schulungsräumen ideale Rahmenbedingungen auf dem Weg zum Profi-Basketballer:

Fünf hauptamtliche Trainer mit A- und B-Lizenz legen mit Individual-, Mannschafts- und Athletik-Training die Grundlage für eine erfolgreiche sportliche Entwicklung. Erfahrungen sammeln die jungen Talente von Beginn an auf Bundesliga-Niveau: Im Idealfall führt ihr Weg von der U14 über die JBBL (U16) und die NBBL (U19) ins Farmteam in der ProB und von dort weiter in den Profi-Kader von s.Oliver Würzburg.

Die perfekte Verknüpfung von Schule und Sport gewährleistet seit vielen Jahren das Würzburger Deutschhaus-Gymnasium als Partnerschule. „Eine gute schulische Ausbildung unserer jungen Sportler ist uns sehr wichtig“, betonen Efram Yaman, sportlicher Leiter der Sportklassen am Deutschhaus-Gymnasium und Harald Borst, der 2. Vorsitzender des s.Oliver Würzburg Akademie e.V.. Am DHG werden ab der 8. Klasse drei Trainingseinheiten pro Woche in den Stundenplan integriert und von den hauptamtlichen Trainern betreut.

Prüfungstermine werden auf den Trainings- und Wettkampfkalender abgestimmt, für Lehrgänge und Wettkämpfe sind Unterrichtsbefreiungen möglich. Im neuen G9 wird die Förderung durch ein breites Sportangebot ab der 5. Klasse auf ein noch solideres Fundament gestellt. Für Jugendliche aus anderen Regionen und Bundesländern bietet das Würzburger Matthias-Grünewald-Internat die Unterbringung in frisch renovierten Räumen mit pädagogischer Betreuung und gesunder Ernährung.

Die Try-Out-Termine – zur Teilnahme ist eine Anmeldung per Mail an nachwuchs@soliver-wuerzburg.de erforderlich:

U14 (Jahrgang 2006/2007) – Samstag, 6. April 2019 – 10:00 bis 12:15 Uhr

JBBL (Jahrgang 2004/2005/2006) – Samstag, 6. April 2019 – 13:00 bis 15:15 Uhr

NBBL (Jahrgang 2001/2002/2003) – Samstag, 27. April 2019 – 13:00 bis 16:00 Uhr

Sämtliche Try-Outs finden im s.Oliver Würzburg Trainingszentrum in der Frankfurter Straße 87, 97084 Würzburg (ehemaliges Bürgerbräu-Areal, Eingang am Kreisverkehr / Frankfurter Straße) statt.

Die Anmeldung sollte folgende Informationen enthalten:

Name / Vorname / Geburtsdatum / Adresse / Telefon / E-Mail / Größe / Position / Heimverein / aktueller Trainer / Mannschaften der vergangenen zwei Jahre.