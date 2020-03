TSV Aubstadt verpatzt Regionalliga-Generalprobe in Abtswind

Der TSV Aubstadt hat die Generalprobe für die restliche Regionalliga-Saison verpatzt: das Nachholspiel gegen Garching musste wetterbedingt abgesagt werden – also ging es kurzfristig zu Bayernligist Bamberg auf den Kunstrasen zum Testspiel. Die Hausherren gehen schnell mit 2:0 in Führung, aber der agile Timo Pitter kann noch vor der Pause den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielen, was trotz deutlicher Überlegenheit und zahlreicher Groß-Chancen der Gäste gleichzeitig auch den Endstand bedeutet. Am Samstag muss Aubstadt dann beim Regionalliga-Vorletzten in Memmingen ran.