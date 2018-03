TSV Bad Königshofen blickt schon jetzt auf eine erfolgreiche Saison zurück

Ganz ist die Saison in der Tischtennis Bundesliga für den TSV Bad Königshofen noch nicht beendet. Am Gründonnerstag muss die Mannschaft um Kilian Ort in Mühlhausen nochmal ran. Danach schließt der TSV die Runde als neunter oder – im besten Fall – achter ab. Trotzdem kann man schon jetzt auf eine Saison blicken, die erfolgreicher verlief als viele sich erträumt hatten.