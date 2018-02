U15-Juniorinnen: Schweinfurt 05 und ETSV Würzburg kämpfen um bayerische Hallenkrone

Gruppen für Bayerische Hallenmeisterschaft der U15-Juniorinnen ausgelost

Lokalmatador 1. FC Schweinfurt 05 eröffnet Turnier gegen JFG Hofoldinger Forst

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat live auf Facebook die Gruppen für die Bayerische Hallenmeisterschaft der C-Juniorinnen ausgelost. Sieben Bezirksmeister sowie der Vize-Meister aus Unterfranken (Ausrichterbezirk) kämpfen am Samstag, den 24. Februar 2018 ab 11 Uhr in Schweinfurt um die bayerische Hallenkrone. Der Lokalmatador 1. FC Schweinfurt 05 (Bezirksmeister Unterfranken) trifft im Eröffnungsspiel auf den oberbayerischen Vertreter JFG Hofoldinger Forst. Die DJK BF Fr. Concordia Nürnberg (Mittelfranken) und der SV Wilting (Oberpfalz) komplettieren die Gruppe A. Kopf der Gruppe B ist die (SG) SV Tettenweis aus Niederbayern, die es in der Georg Wichtermann Sporthalle mit der (SG) SV Gundelsheim/FC Eintracht Bamberg (Oberfranken), dem TSV Schwaben Augsburg (Schwaben) und dem ETSV Würzburg (Unterfranken) zu tun bekommt.

„Ich denke, dass wir zwei sehr ausgeglichene Gruppen gezogen haben und wir uns auf sehr spannende Spiele freuen dürfen. Für mich sind die beiden unterfränkischen Vertreter aus Schweinfurt und Würzburg die Favoriten auf den Turniersieg, doch gerade bei den U15-Juniorinnen ist immer ein Überraschung möglich“, erklärte „Losfee“ Karin Mayr aus dem Verbands-Frauen- und -Mädchen-Ausschuss nach der Auslosung.

Der Eintritt zur Bayerischen Hallenmeisterschaft der U15-Juniorinnen beträgt drei Euro (ermäßigt: zwei Euro), bis 18 Jahre ist der Eintritt frei.

Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A: DJK BF Fr. Concordia Nürnberg (Mittelfranken), JFG Hofoldinger Forst (Oberbayern), SV Wilting (Oberpfalz), 1. FC Schweinfurt 05 (Unterfranken)



Gruppe B: (SG) SV Tettenweis (Niederbayern), (SG) SV Gundelsheim/FC Eintracht Bamberg (Oberfranken), TSV Schwaben Augsburg (Schwaben), ETSV Würzburg (Unterfranken)