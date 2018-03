Über 70 Prozent der Minijobs in Schweinfurt und Haßbergen werden von Frauen ausgeführt

Teilzeit- und Minijobs in Frauenhand – in Schweinfurt werden werden 78 Prozent aller geringfügigen Beschäftigungen und Teilzeitjobs von Frauen ausgeführt, so die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten in einer Pressemitteilung. Bei den rund 11.900 Teilzeit- Stellen in der Stadt liege der Frauenanteil nach Angaben der Arbeitsagentur sogar bei 86 Prozent. Im Kreis Haßberge zeigt sich mit einem Frauenanteil von 74 Prozent ein ähnliches Bild.