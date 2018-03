Über die Planke gegangen – Mighty Dogs kassieren bittere Niederlage gegen die Buchloe Pirates

Im Kampf um den Aufstieg in die Eishockey Bayernliga ist noch keine Vorentscheidung gefallen. Am vorletzten Spielwochenende verpassten es die unterfränkischen Teams, sich in eine bessere Ausgangslage zu bringen. Die Kissinger Wölfe gewannen am Sonntag zwar in Buchloe, kassierten am Freitag aber eine bittere Heimniederlage gegen den Aufstiegskonkurrenten EHC Königsbrunn. Auch die Mighty Dogs aus Schweinfurt vergaben am Freitag wertvolle Punkte.