Überschwemmungen in der Region Main Rhön – Aktuell keine Gefahr durch Hochwasser

Die starken Regenfälle in den vergangenen Tagen haben in der Region Main Rhön für überflutete Rad- und Spazierwege sowie Straßenabschnitte gesorgt. Das für die Region Main-Rhön zuständige Wasserwirtschaftsamt in Bad Kissingen gibt jedoch Entwarnung. Aktuell stellen die Überschwemmungen kein Problem dar.