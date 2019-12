Unbekannter Einbrecher entwendet Schmuck aus Wohnhaus in Fellen

Im Laufe des Montags wurde bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Fellen (Lkr. Main-Spessart) Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Im Tatzeitraum brach der Täter gewaltsam ein Fenster an dem Wohnhaus am Auraberg auf und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von über 1000€. Bei der anschließenden Suche nach Diebesgut nahm er mehrere Schmuckstücke mit und floh in unbekannte Richtung.

Für weitere Ermittlungen bittet die Kripo Würzburg Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, Hinweise unter 0931/457-1732 zu melden.