In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Straße am Ziegelbaum in Höchberg zwei hintereinander geparkte PKW‘s von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser setzte die Fahrt fort, ohne seine Beteiligung an dem Unfall anzuzeigen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 3500 Euro. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630.