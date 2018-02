Unfall bei Werneck – LKW überrollt Fahrradfahrer

Seit der vergangenen Woche ist es in Unterfranken zu einer Serie von …

Diebstahlserie in Unterfranken – Mutmaßliche Täter im Rahmen der Fahndung festgenommen Seit der vergangenen Woche ist es in Unterfranken zu einer Serie von …

17-Jährige im Zug durch Fußballfans sexuell belästigt Nachdem am vergangenen Samstag der Polizeieinsatz rund um das Drittligaspiel …

Enkeltrickbetrüger erbeuten in Schweinfurt 30.000 Euro SCHWEINFURT. Seniorin um 30.000 Euro gebracht – Geldübergabe auf offener …