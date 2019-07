Unfall in Schwarzach – 25-Jähriger stirbt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Schwarzach am Main zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 20 – jährige Autofahrerin konnte einem auf der Fahrbahn liegenden oder sitzenden Mann nicht mehr aufweichen. Das Auto erfasste den 25 – Jährigen, der noch an der Unfallstelle starb. Ermittlungen zufolge war der Mann zuvor auf einer Feier in Schwarzach gewesen. Die junge Autofahrerin erlitt einen Schock. Sie wurde durch den alarmierten Rettungsdienst betreut. Die Kreisstraße von Sommerach in Richtung Gerlachshausen war bis 02.30 Uhr komplett gesperrt.