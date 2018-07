Unfall mit LKW fordert Todesopfer

SULZHEIM, LKR. SCHWEINFURT. Am Freitagmorgen stieß ein Pkw auf der B286 mit einem Lkw zusammen. Durch den Unfall wurde die Pkw-Fahrerin tödlich verletzt. Die Fahrbahn musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Gegen 06:10 Uhr befuhr eine 32-Jährige aus dem Landkreis Kitzingen mit ihrem Pkw die B286 von Gerolzhofen in Richtung Schweinfurt. Kurz nach Gerolzhofen geriet die junge Frau aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Durch den Aufprall erlitt der 36-jährige Lkw-Fahrer einen Schock und wurde nach der medizinischen Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Für die Unfallverursacherin kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Bundesstraße musste für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung der beschädigten Fahrzeuge komplett gesperrt werden.