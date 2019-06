Unfall mit Todesfolge – LKW kommt bei Gochsheim von der Fahrbahn ab

Ein 52-Jähriger ist am vergangenen Mittwochnachmittag bei Gochsheim im Landkreis Schweinfurt in seinem LKW verstorben. Der Lkw mit Schweinfurter Zulassung war gegen 13 Uhr 30 Uhr auf der Staatsstraße von Gochsheim in Richtung Untereuerheim unterwegs. Laut Zeugenangaben kam er plötzlich und ohne erkennbaren Grund rechts von der Fahrbahn ab. Der Lastwagen streifte einige Bäume, bevor er abseits der Straße stehen blieb. Für den 52-jährigen Fahrer, der bereits zu diesem Zeitpunkt leblos am Steuer saß, kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb trotz sofortiger Erster Hilfe noch an der Unfallstelle. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand deutet vieles auf eine medizinische Ursache hin. Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen übernommen.