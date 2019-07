Ein 32-Jähriger beschädigte am Sonntagabend am Bleichwasen am dortigen Schotterparkplatz beim Ausparken einen BMW an der rechten hinteren Fahrzeugseite. Schaden: etwa 1500 Euro. Anschließend fuhr er weiter. Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei den Täter ermitteln. Ihn erwartet ihn nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.