Einen Steinpoller und die Steinplatte einer Treppe beschädigte am Mittwoch zwischen 8.00 und 16.30 in der Marktstraße 11 in Arnstein ein unbekanntes Fahrzeug. Bei dem Fahrzeug, dessen Fahrer vom Unfallort flüchtete, handelt es sich wahrscheinlich um einen LKW.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Unfallflucht unter Tel. 09353/97410