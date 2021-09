Untergang für Mainfähren? – Neue Sicherheitsauflagen bedrohen traditionelle Verkehrsmittel

Mainfähren bis 2030 Geschichte?

Für viele Mainfähren endet 2029 die Betriebsgenehmigung. Damit droht ihnen zum Ende dieses Jahrzehnts das Aus. Hintergrund ist, dass eine Bundesbehörde die Sicherheitsauflagen verschärfen will und so fast alle Mainfähren ihre Betriebserlaubnis verlieren würden.

Neue Sicherheitsauflagen – nicht unbegründet

Ab 2030 wird ein geschlossener Stahl-Schiffskörper zur Pflicht, den die meisten Fähren am Main nicht haben. Um die Vorschriften einhalten zu können, wäre vielerorts ein kompletter Neubau erforderlich, den sich wiederum viele kleine Gemeinden schlicht und einfach nicht leisten könnten. Dass ein geschlossener Stahl-Schiffskörper sinnvoll ist, hat ein Unfall vor wenigen Wochen in Wipfeld gezeigt. Dort war ein Landwirt samt Schlepper und Anhänger auf die Fähre gefahren, wobei er rückwärts in Rollen geriet und das Gespann komplett im Main versank. Laut dem Wipfelder Bürgermeister Tobias Blesch wäre die Fähre wohl gesunken, wenn sie nicht 1886 neu gebaut worden wäre. Deshalb verfügt sie nämlich, anders als die meisten Mainfähren, über einen solchen geschlossenen Schiffskörper aus Stahl, wie er ab 2030 vorgeschrieben sein wird.

UNESCO Kulturerbe als Hoffnung

Seit Mitte Juni kämpft eine Interessensgemeinschaft dafür, dass die Mainfähren als Kulturerbe der UNESCO anerkannt werden. So erhofft man sich auch mehr finanzielle Hilfen für die Neubauten aus der Politik. Der Wipfelder Bürgermeister schätzt zum Beispiel, dass ein Neubau der Fähre Wipfeld heute mindestens 2 Millionen Euro kosten würde – viel Geld für eine kleine Gemeinde.