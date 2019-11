Urgestein Julian Sauer verlängert bei den Rimparer Wölfen

Roland Sauer freut sich gleich doppelt über die Verlängerung seines Sohnes – und das nicht nur wegen der familiären Bande: „In den vergangenen Jahren hat er immer eine konstante Leistung abgerufen und vor allem mit seinen Emotionen Fans und Publikum mitreißen können“. Zudem „spiegelt er die Kontinuität und die Geschlossenheit der Wölfe wieder.“ So bringt der Sohnemann seine Verbundenheit mit den Wölfen zum Ausdruck. Und den Wölfen in Zukunft sicherlich weiterhin viele Tore.

Julian hat „noch viel Spaß dabei, auf diesem Niveau Handball zu spielen“, spielt seit frühester Kindheit bei den Wölfen und hat dabei vor Kurzem die 1.000-Tore-Schallmauer durchbrochen. Seitdem trifft er auch weiterhin gewohnt regelmäßig und ist damit aktuell der viertbeste Schütze unserer Vereinsgeschichte. Trotzdem hat Julian natürlich stets mehr Tore im Visier – und ist „hungrig auf weitere Siege in der zweiten Liga“.

Mit der Vertragsverlängerung ist nun der erste Baustein für die kommende Spielzeit gelegt und viele weitere sollen in den nächsten Wochen folgen. Nachdem Max Brustmann diesen Mittwoch sein Karriere-Ende verkündet hat, wird Julian Sauer als Urgestein der dienstälteste Spieler im Wolfsrevier werden. Bereits heute ist Julian ein Vorbild auf und neben dem Feld, an dem sich die jungen Spieler orientieren können. Gerade auch wegen seines Ehrgeizes und der Besonnenheit in allen Situationen ist er schon lange zum Schlüsselspieler des Wolfsrudels avanciert. Seine professionelle Herangehensweise ist das Fundament für den sportlichen Erfolg – und das inzwischen seit vielen Jahren.