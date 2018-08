Veganes Eis in Würzburg

Es schmeckt richtig gut, ist fast an jeder Ecke erhältlich und macht den Sommer perfekt. Die Rede ist natürlich vom Eis. Gerade das tropische Klima erhöht die Lust auf den kühlen Eisgenuss. Deshalb soll uns allen natürlich die Möglichkeit gegeben werden, das kalte Genussmittel so zu genießen, wie wir es am liebsten haben. Im Eiscafe Besito in Würzburg wird zum Beispiel veganes Eis angeboten. Wir waren vor Ort und haben uns darüber informieren lassen.