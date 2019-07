Veranstaltungtipp – „Mainschleifen – Fährenfestival 2019“

Das bayernweit einzigartige Mainschleifen – Fährenfestival kehrt nach drei Jahren Pause zurück. Dieses Jahr darf man sich auf vier kulinarische Themen freuen. „Weingenuss und Sonnenschein so lässt sich´s feiern in Fahr am Main“ lautet das Motto an der Fahrer Mainfähre. Für Cocktail und abwechslungsreiche Speisen sowie Spiel und Spaß ist ebenfalls gesorgt. Der Fährmann in Obereisenheim lädt zum Höllentanz ein, lautet die Devise. Musik gibt es am Samstag mit den „Jets“ und am Sonntag mit der „Blue-House-Band“. Für Gaumenfreuden ist die Fähre Wipfeld verantwortlich, hier sorgt das Weingut Ziegler und ms-Eventkochen für einige kulinarische Momente. Auch hier gibt es Live-Musik von „Melly & Clyde“ und „Sammy“. Zum krönenden Abschluss gibt es in Obereisenheim uns Fahr am Samstagabend um 22:30 Uhr ein Farbenfrohes Feuerwerk.

Alle weiteren Infos gibt es unter www.volkach.de oder unter 09381 401 12.