Verdienter Derbysieg – Mighty Dogs nutzen Fehler der Haßfurt Hawks eiskalt aus

Der Traum von der Eishockey Bayernliga ist für die Haßfurt Hawks ausgeträumt. Trotzdem hatte der ESC großes Interesse daran, die Mighty Dogs aus Schweinfurt zu schlagen. Nicht nur wegen des Derbycharakters. Mit einem Sieg könnte Haßfurt den Aufstieg des Rivalen vielleicht noch verhindern. Dann gäbe es in der nächsten Landesliga-Saison wieder mindestens zwei heiße Duelle vor großer Kulisse. Knapp 1200 Zuschauer waren es wieder im Stadion am Großen Anger am Sonntag.