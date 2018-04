Verfolgungsfahrt auf der Autobahn

OBERTHULBA, LKR. BAD KISSINGEN. Am Freitagmorgen lieferte sich ein 34-Jähriger auf der Autobahn A7 eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Nach etwa einer halben Stunde gab der Mann auf und konnte vorläufig festgenommen werden.

Gegen 09:00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer telefonisch ein auffälliges Fahrzeug auf der A7 in Fahrtrichtung Ulm. Dieses soll mit etwa 50 km/h auf der Autobahn unterwegs gewesen sein und Schlangenlinien fahren. Hierdurch kam es offenbar bereits zu gefährlichen Situationen für andere Verkehrsteilnehmer. Eine Streife der Polizei konnte das gemeldete Fahrzeug kurz darauf aufnehmen und versuchte dieses einer Kontrolle zu unterziehen. Anstatt jedoch anzuhalten gab der Fahrer des Opels unvermittelt Gas und versuchte der Streifenbesatzung zu entkommen. Mit waghalsigen Überholmanövern und deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den Baustellenbereichen gelang es dem 34-Jährigen immer wieder, den Anhalteversuchen mehrerer Polizeistreifen auszuweichen. Nur durch Glück kamen hierbei weder Personen noch Fahrzeuge zu Schaden. Nach rund 60 Kilometern gab der junge Mann auf und ergab sich den nacheilenden Beamten. Neben mehreren Streifenfahrzeugen war auch ein Polizeihubschrauber an der Verfolgung beteiligt.

Gegen den Mann aus Sachsen wird nun wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Er stand zum Tatzeitpunkt offenbar nicht unter Alkoholeinfluss. Ob sich andere berauschende Substanzen im Körper des Opel-Fahrers befanden, wird ein rechtsmedizinisches Gutachten klären. Sein Führerschein wurde dennoch sichergestellt. Da der Mittdreißiger einen stark verwirrten Eindruck machte und die Beamten von einer gewissen Eigen- und Fremdgefährlichkeit ausgehen mussten, wurde er in ein Bezirksklinikum eingewiesen.