Verkehrsunfall im Landkreis Haßberge – Motorradfahrer schwer verletzt

Zusammenstoß beim Überholvorgang

Am Samstagnachmittag war ein 23-jähriger Motorradfahrer auf der B 279 bei Pfarrweisach (Lkr. Haßberge) in Fahrtrichtung Maroldsweisach mit seinem Motorrad der Marke Suzuki unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang von Pfarrweisach setzte der junge Mann zu einem Überholmanöver der beiden voran fahrenden Autos an. Dabei übersah er, dass der vordere Wagen nach links in einen Feldweg abbiegen wollte und prallte frontal in die linke Seite des Fahrzeugs.

Motorradfahrer schwer verletzt

Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer von seiner Maschine geschleudert und dabei schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 23-Jährige in eine Klinik eingeliefert. Auch der 30-jährige PKW-Fahrer und seine Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.