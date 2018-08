Vermisste 12-jährige in Amberg angetroffen 

Die zwölfjährige Franziska Kaiser, die seit Samstag aus einer Würzburger Wohngruppe vermisst worden war, konnte inzwischen in Amberg ausfindig gemacht werden.

Wie bereits berichtet, hatte das Mädchen die Wohneinrichtung in der Würzburger Lindleinstraße am Samstagnachmittag verlassen und war seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Möglicherweise war sie in der Folge mit einem gleichaltrigen Jungen unterwegs, der zwischenzeitlich in Nürnberg in Gewahrsam genommen werden konnte. Seit Donnerstagfrüh herrscht nun auch Gewissheit über den Aufenthaltsort des Mädchens. Die Zwölfjährige ist bei der Wohnadresse ihrer Mutter in Amberg aufgelaufen.