Verschreckter Bulle entlaufen – Polizei musste zur Waffe greifen

Am vergangenen Donnerstag musste die Polizei im Landkreis Bad Kissingen einen entlaufenen Bullen erschießen. In den frühen Morgenstunden war das 700 bis 800 Kilo schwere Rind auf den Straßen von Oerlenbach entdeckt worden. Die verständigten Polizeibeamten schafften es mit Hilfe von Anwohnern, das Tier in einen Hinterhof zu treiben und so eine Gefährdung für die Bewohner vorerst ausschließen zu können. Da weitere Maßnahmen zur Beruhigung des verschreckten Rinds scheiterten, musste die Polizei das Tier schließlich erschießen. Unklar war zunächst, wie und von wo der Bulle überhaupt entlaufen war.