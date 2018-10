Versprechen in die Zukunft – Stefan Maderer im Porträt

Seit diesem Sommer geht Stefan Maderer für den FC Schweinfurt 05 auf Torejagd. Es ist noch gar nicht lange her da trug der in Erlangen geborene das Trikot der SpVgg Greuther Fürth. Mit 15 Toren in 15 U19 Bundesliga-Spielen empfahl er sich für die Profis, lief in seiner ersten Saison im Herrenbereich zwei Mal in der Zweiten Liga auf. Dass er sich auf dem Niveau nicht gleich durchsetzen konnten, ist kein Weltuntergang. In Schweinfurt weiß man: Stefan Maderer ist ein Versprechen in die Zukunft. Wir stellen ihnen den Neuzugang nun einmal genauer vor.

Dieser Beitrag ist leider noch nicht verfügbar