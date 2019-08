Versuchter Einbruch am Heuchelhof – Zeugen gesucht

In der Berner Straße am Heuchelhof versuchten zwei bisher unbekannte Personen gegen 20:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Als der Hausbewohner die zwei jungen Männer ansprach, flüchteten beide Täter. Nachdem die Polizei verständigt wurde, nahmen sie sofort die Fahndung auf, jedoch erfolglos.

Die Beschreibung der Täter lautet wie folgt:

Mann 1:

ca. 17 Jahre alt

168 cm groß

kräftig bis athletisch

schwarze Hose, brauner Kapuzenpullover, schwarze Umhängetasche

Mann 2:

ca. 14 Jahre alt

hager gebaut

160 cm groß

schwarze Hose, schwarzes Hemd mit weißem Aufdruck

Wer Hinweise zur Tat oder zu den Tätern hat, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei Würzburg. Tel. 0931/457-1732