Versuchter Handtaschenraub – Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Täter versuchte einer Frau in der Zellerau im Bereich des Verbindungswegs Erster Siedlungsweg – Pfarrer-Paul-Nützler-Straße am frühen Mittwochmorgen etwa um 8.00 die Tasche zu entreißen. Anschließend flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung des Zweiten Siedlungsweg.

Der flüchtige Täter ist:

männlich

180 cm groß

ca. 16 Jahre alt

Bekleidet mit kurzer Jeanshose, schwarzem T-Shirt mit Aufdruck und weißen Sneaker

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.