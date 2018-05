Versuchter Raubüberfall auf Taxifahrer – ein Täter konnte gefasst werden

WÜRZBURG / ZELLERAU. Am frühen Samstagmorgen haben drei Personen versucht einen Taxifahrer unter Vorhalt einer Schusswaffe auszurauben. Ein Kollege des Opfers eilte zu Hilfe und konnte die Räuber in die Flucht schlagen. Ein mutmaßlicher Täter konnte zu Boden gebracht und festgehalten werden.

Gegen 04:30 Uhr stiegen drei Personen, zwei Männer und eine Frau, vor einem Lokal in ein Taxi und ließen sich in die Zellerau fahren. Der Taxifahrer telefonierte über sein Headset während der Fahrt mit einem Kollegen. An der Zieladresse angekommen griff einer der beiden Männer von hinten nach vorne zum Fahrer und würgte diesen. Der Mann auf dem Beifahrersitz zog eine Schusswaffe, bedrohte den Fahrer und schlug diesem ins Gesicht, während er nach dessen Geldbeutel suchte.

Der Kollege des Geschädigten, der den gesamten Vorfall am Telefon mithören konnte, machte sich umgehend auf den Weg, um seinem Bekannten zu Hilfe zu kommen. Laut hupend und mit Lichthupe auf sich aufmerksam machend, fuhr er auf das am Straßenrand stehende Taxi zu. Daraufhin traten die beiden Täter von der Rücksitzbank ohne Beute die Flucht an. Der überfallene Taxifahrer konnte den Mann vom Beifahrersitz an dessen Flucht hindern, ihn zu Boden bringen und festhalten, bis eine hinzugerufene Polizeistreife den Täter vorläufig festnehmen konnte. Die Waffe des Täters, eine Softairpistole, wurde sichergestellt. Zwei der drei Täter sind nach wie vor flüchtig, der dritte sitzt in Untersuchungshaft.