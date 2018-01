Viele Premieren – DDC Breakdance-Stars laden zum Neujahrsempfang

Mittlerweile ist die DDC nicht mehr nur in Deutschland ein Begriff. Die Breakdance-Gruppe aus Schweinfurt hat sich längst auch auf dem internationalen Parkett einen Namen gemacht. Egal ob beim FC Bayern München oder in Fernsehshows wie Das Supertalent oder GOT TO DANCE. Die Breakdancer und Tänzer wissen wie sie die Massen begeistern können. Dennoch bleibt Schweinfurt immer ihre Heimat. Hier luden Sie nun zu ihrem ersten Neujahrsempfang der etwas anderen Art ein.