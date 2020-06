Vier Spieler werden die Rimparer Wölfe ohne Abschiedsspiel verlassen

VIER SPIELER WERDEN DAS WOLFSREVIER VERLASSEN

AUFGRUND DER CORONA-KRISE BLEIBT CHANCE VERWEHRT, VERDIENTE SPIELER GEBÜHREND ZU VERABSCHIEDEN

Die Saison 2019/20 hat ein jähes Ende genommen und wurde aufgrund der Pandemie vorzeitig abgebrochen. Die Gegebenheiten haben das unumgänglich gefordert und keine Alternative gelassen. Besonders bitter ist das vorzeitige Ende der Saison für die vier Jungs, welche in der kommenden Spielzeit nicht mehr für die Wölfe auflaufen werden.

Fin Backs

Der Linksaußen wurde zwei Jahre lang per Leihgeschäft mit der MT Melsungen ein fester Bestandteil des Wolfsrudels. Der sympathische, ehemalige Juniorennationalspieler fungierte innerhalb der Mannschaft als Ballwart und überzeugte dabei durch sein hohes Maß an Zuverlässigkeit. Der zielstrebige Fin Backs erzielte in 56 Spielen für die Wölfe 55 Tore. Der in Hannover Münden geborene 22-Jährige steht noch am Anfang seiner Laufbahn und hat noch viele Ziele vor seinen Augen. Egal, wohin es Fin in der Zukunft verschlagen wird, im Wolfsrevier hat er bleibenden, positiven Eindruck hinterlassen, weshalb auf dessem weiteren Weg nur das Beste gewünscht werden soll.